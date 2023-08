TikTok: ¿Hay un ‘más allá’? Joven revela qué vio y sintió al estar muerto por 5 minutos

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok recientemente se viralizó un video donde un joven contó que estuvo muerto durante cinco minutos y volvió a la vida para contar cómo es ‘el más allá’.

Viral

Mediante la cuenta @soyeljesusgerardo el joven contó su experiencia que muy pocas personas pueden llegar a contar en su vida.

“En realidad no vi ni sentí nada. Es raro de explicar, ni siquiera sé totalmente qué es lo que sucedió… Lo voy a decir así, es como si nunca hubieras nacido. Si no hubiera despertado, seguramente ni me hubiera dado cuenta de lo que pasó”, contó.

Mientras hacía su relato, Jesús invitó a los espectadores a aprovechar al máximo cada día de sus vidas y dejar de lado las preocupaciones cotidianas porque cada momento es valioso.

“Disfruten su vida, porque nunca sabes cuándo va a terminar y realmente no sabemos si después de la vida vaya a haber algo más. Entonces este es el momento”, finalizó.



Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios.