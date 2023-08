TikTok: “Es muy agotador para mí” Mujer llora en video porque la rechazaron de nuevo en el trabajo

HERMOSILLO, Sonora.- Hoy en día millones de personas en el mundo saben lo difícil que es encontrar trabajo y tener experiencia laboral.

Pese a postulaciones incontables, muchas veces el panorama no es alentador y puede llegar a frustrar a las personas, como es el caso de una mujer llamada Spencer quien acudió a TikTok para contar su testimonio con lo antes mencionado.

Viral

Mediante la cuenta @76thstreetofficial nos cuenta la historia, y es que en marzo pasado fue despedida de su trabajo; desde entonces se encuentra en una búsqueda incansable de empleo como camarera yendo a 9 entrevistas, pero ninguna de estas la seleccionó.

Si bien hace de todo para mantener la actitud positiva, lo cierto es que tantos rechazos han mellado su espíritu, al punto que confesar que se sentía derrotada por la abrumadora realidad.

“Ha sido una experiencia mentalmente agotadora para mí. Me despidieron a principios de este año y el mercado competitivo ha hecho que sea muy difícil, inclusive, conseguir una entrevista de trabajo y mucho peor encontrar uno… no esperaba sentirme tan emocional, pero el peso de los últimos cinco meses me invadió de repente”, contó la protagonista.

Su video, como era de esperarse rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 1.1 millones de reproducciones y comentarios con experiencias de personas que han pasado por algo similar.