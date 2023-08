TikTok: "Es el mejor día de mi vida" Regalan perrito a niño y conmueve con su reacción

HERMOSILLO, Sonora.- Se viralizó un video en TikTok donde la reacción de un pequeño conmovió a los usuarios al enterarse de que habían adoptado un perrito.

Viral

Al parecer, la emoción del menor de edad fue tanta que comenzó a llorar a la par que apreciaba acostado a su nuevo mejor amigo, quien de hecho también estaba disfrutando de un descanso a su lado.

"El mejor día de mi vida. El mejor regalo de Navidad que me pudieron haber dado, es el mejor regalo. Nachito está bonito", fue lo que dijo el niño mientras sollozaba.

En el video se puede apreciar como el niño llora y acaricia a su nueva mascota con mucho sentimiento y lo transmitió a los usuarios en redes sociales.

En tan solo unas horas el video de TikTok se hizo viral al recibir más de 5.6 millones de reproducciones y casi un millón de 'me gusta'. Los usuarios, no tardaron en felicitar a los padres por hacer feliz a su pequeño, pues al parecer le cumplieron el sueño más grande que tenía desde hace tiempo.

"Quiéranlo mucho y que nunca sea utilizado como un juguete sino como uno más de la familia", "Espero no sean un capricho del niño y lo deje de querer", Por favor que se quede a su lado y si ya no lo quiere no lo abandonen" y "Solo muéstrale que es una responsabilidad grande tener uno", son algunos de los comentarios que se leen.