TikTok: ¡Equivocación! Hombre lanza celular al río en vez de pez

HERMOSILLO, Sonora.- Las personas que acostumbran a pescar buscan presumir sus trofeos con gran felicidad.

Por ello, un hombre se volvió viral pues quería presumir el pez que consiguió, sin embargo terminó mal.

Viral

El usuario de TikTok compartió el error que tuvo a la hora de liberar a la presa. En una mano tenía al pez y en la otra contaba con su celular que grababa el gran suceso. Al momento de regresar al animal a su hábitat, el hombre se equivocó de objeto y lanzó su dispositivo electrónico.

Cuando se dio cuenta del error, el hombre se quedó con cara de desilusión viendo como su teléfono se hundía en el agua.

Como era de esperarse el clip ya acumula más de 39 millones de reproducciones y cientos de comentarios que tomaron con humor la escena.

"No me río porque perfectamente seria yo", "a mí me pasó, compré un chocolate, sin querer tire el chocolate y me quedé con el envoltorio", "Pero se quedó con el pescado así que no perdió todo", son algunos de los comentarios que se leen.

Te puede interesar: Piloto muestra cómo calienta su comida dentro de la cabina de avión y se viraliza