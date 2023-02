TikTok: "Elegiría un día de trabajo a estar con mis hijos” Madre de familia hace confesión en redes y causa debate

HERMOSILLO, Sonora.- En redes sociales se volvió viral una madre de familia que creo polémica en TikTok después de que hiciera una confesión mediante un video.

La mujer admitió que prefiere ampliamente irse al trabajo antes de quedarse en su casa con sus hijos.

Viral

Mediante un video en la mencionada plataforma, la mujer empezó diciendo: "Siento que estoy calificada para hablar de esto porque tengo días de trabajo y días de ama de casa y quiero decirles algo que los padres que trabajan", manifestó.

También afirmó que en su empleo tiene más libertad y puede escuchar música tranquilamente; sin embargo, después de un largo día extraña a sus hijos.

Como era de esperarse, la opinión de la mujer hizo que los usuarios entraran en un debate sobre dicho tema y así como hubo unos que la apoyaron, otros también la criticaron.

El video cuenta con más de 70 mil reproducciones y cientos de opiniones en los comentarios.

"Bastante cierto, pero también depende del tipo de trabajo que esté haciendo el padre", “ ”Absolutamente, no preferiría estar en el trabajo... he sido ama de casa durante 8 años y puedo hacer lo que quiera", "Trabajo en el cuidado de niños, así que mi trabajo es tan loco como estar en casa con mi hijo pequeño.", " “Absolutamente no preferiría estar en el trabajo” son algunos de los comentarios que se leen.



