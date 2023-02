TikTok: Divertida parodia muestra los diferentes tipos de madre que existen a la hora de elegir nombre para un hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas madres y padres de familiar pueden tener un problema al elegir el nombre de su futuro hijo o hija y la decisión final parece no llegar.

Por ello, en TikTok una joven realizó una parodia sobre los diferentes tipos de madres que existen a la hora de elegir el nombre.

Viral

“Yo nombre cortitos siempre: Ana, Ona, Paco, Biel, Luís… Fáciles de decir. No necesito una biblia para estar llamándote. Corto, rápido, conciso… No me voy a liar y nos ahorramos diminutivos porque no me gustan nada”, empieza parodiando la joven.

Mientras que después prosigue: “Búscame un nombre que signifique: viento, fuerza de la naturaleza interior… un nombre que diga, soy la mujer más fuerte y maravillosa del mundo y más guapa. Si no tiene significado, para qué quieres llamar a tu hijo de alguna manera".

Así una a una va haciendo referencia a las madres que buscan algún simple detalle para saber cuál será el nombre del bebe.

Como era de esperarse, la serie de imitaciones rápidamente se viralizó y acumula más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios que tomaron con humor la situación.



