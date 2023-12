TikTok: Crean piñata que denuncia el maltrato animal

Ciudad de México.- Una inusual piñata tematizada con relación al maltrato animal se ha vuelto viral en las redes sociales, generando un acalorado debate en la plataforma de TikTok. El usuario @elalebrijemayor compartió la llamativa creación, donde se puede apreciar a un perrito maltratado colgado junto a otras artesanías.

Justicia por todos esos lomitos, sé que está piñata no es suficiente, pero con mi arte les daré voz", expresó el creador en la descripción de su publicación de redes sociales. Asimismo, detalló que la piñata se exhibe actualmente en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México como parte del concurso de piñatas mexicanas en su edición número 17.

El video de la piñata temática se ha vuelto sumamente viral, acumulando 611 mil reproducciones y más de 50 mil "likes" hasta el momento.

También ha desencadenado un fuerte debate en TikTok, donde algunos usuarios criticaron la elección del tema para una piñata, expresando su incomodidad y rechazo ante la representación gráfica del maltrato animal.

“¡No, eso no! eso no es tema de una piñata”, “No me gusta esa piñata, solo de imaginarme el dolor de ellos”, “Me asuste por un momento, pensé que era de verdad”, “No lo hagan tan real que me duele”, cuestiona algunos.

Por su parte, otros elogiaron al creador por utilizar su arte como una forma brillante de denunciar y concientizar sobre la realidad del maltrato a los animales.

“Que brillante forma de denunciar por medio de tu maravilloso arte”, “Fuerte el mensaje pero en verdad hay que tomar conciencia”, “Excelente arte. Muy triste saber que esto es real”, comentan.

¿Cómo denunciar el maltato animal en México?

La Gaceta Parlamentaria del Senado define el maltrato animal como un comportamiento irracional hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. En este contexto, se recuerdan acciones consideradas como maltrato animal, que van desde abandonar a los animales hasta privarlos de alimentación o no proporcionarles condiciones adecuadas de salud y recreación.

Las penas por maltrato animal en México varían según el caso. El Código Penal del Estado de México establece sanciones que van desde seis meses hasta seis años de prisión, además de multas, dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas al animal.

Para aquellos que deseen denunciar casos de maltrato animal en México, se proporciona información sobre cómo y dónde presentar las denuncias en el siguiente enlace: Enlace a la guía de denuncia.



Con información de El Universal.

