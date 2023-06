TikTok: Conductor de Uber cuenta llorando cómo le pidieron que abandonara a una abuelita en un asilo

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y diferentes situaciones que nos dejan sorprendidos y hasta llegar a conmovernos.

Por ello, ahora se volvió viral un conductor de Uber quien tuvo que realizar un viaje inesperado que lo dejo con lágrimas en los ojos.

Aparentemente, al joven le llego un viaje y se dispuso a recoger a la persona, cuando llegó vio a una adulta mayor sentada en la banqueta con cinco bolsas negras, por lo que solo esperó a que saliera su cliente, sin embargo, se percató de que la señora estaba llorando y se secaba la cara con un mandil que traía puesto.

Después cuenta que leyó un mensaje; "Me dice 'no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así', estaba describiendo a la viejita, pues, me dice 'la vas a llevar a la ubicación que te puse', entonces me bajo y me acerco a donde estaba la viejita sentada, le doy la mano y le digo 'hola señora, buenos días, la vengo a llevar a donde va', entonces voltea y me ve y empieza a llorar más", contó.

Ante el llanto de la mujer de entre 70 u 80 años, el joven le preguntó que sí se sentía bien, pero ella solo se secaba las lágrimas con su mandil.

"Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo", fue la respuesta de la anciana.

Ya arriba del carro y antes de partir, la señora bajó el vidrio y por la ventana le echó la bendición a la casa, luego dio inicio el viaje y le comenzó a contar lo ocurrido, resulta que su yerno se enojó porque se hizo pipí en la ropa, ya que es una persona grande y sufre de incontinencia.

Por ello, el hombre decidió mandarla a un asilo, sin importarle que estuviera llorando.

Al llegar al destino, el conductor se dio cuenta de que era un asilo, hecho que le partió el corazón, pues ya la estaban esperando.

"Pues muchas gracias, muchacho por escucharme y por la torta, ni siquiera se acordaron de que hoy era mi cumpleaños", le dijo la mujer al despedirse.

El conductor finalizó diciendo que el consuelo que le queda es que en ese lugar ya no la van a estar haciendo sufrir y pidió a los usuarios de la red social de videos no ser malagradecidos.