TikTok: Bicicleta antirrobos inventada por argentino se vuelve viral

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar cientos de historias que dejan a los usuarios sorprendidos y es que hay personas que llevan el ingenio a otro nivel y para prueba el siguiente video.

Por ello, se viralizó un video donde un argentino cansado de que le robaran sus bicicletas decidió optar por un nuevo invento y creó la ‘bicicleta antirrobos’.

El perfil de Iara Vecchio es el que ha mostrado al joven junto con su curiosa bicicleta antirrobos, así mismo explica cómo nació esta idea.

La hice yo porque ya me robaron como diez bicicletas. Cada vez que voy al centro me la roban, me cortan la cadena, entonces primero le puse este candado”.