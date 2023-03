TikTok: ¡Así se siente México! Joven es acorralado por 'lomitos' que tratan de quitarle tortillas

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna, como buenos mexicanos, todos alguna vez hemos sido víctima del ataque de un perrito cuando estábamos en la calle, desde ladridos hasta que te lleguen a perseguir sacando un susto.

Por ello, ahora se ha viralizado en TikTok la historia de un joven que fue por tortillas a la tienda y terminó siendo acorralado por varios 'lomitos'.

Viral

En el video se lee "Mi mamá: ¿por qué se tarda tanto si solo lo mandé a la tortillería?", se puede apreciar a un joven quien fue atacado por perritos que le querían quitar sus tortillas y se observan muy enojados.

También en la descripción del clip se puede leer "cosas que solo pasan en México" y dicho texto desato que personas comentaran sus experiencias similares al ir a la tienda y ser víctima de los perritos callejeros.

Acumula más de 76 mil 'me gusta' y decenas de divertidos comentarios.

"La adrenalina que se vive cada vez que visitas las tienditas de abarrotes", "Quien no pasó por eso no tuvo infancia", "Agarrando piedras invisibles", "La próxima vez le tiras una tortilla", "chalé yo una vez regrese sin chanclas", "hay me recordó algo", son los comentarios que se leen.

