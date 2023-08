TikTok: Albañiles celebran el ascenso de su compañero con un vals

HERMOSILLO, Sonora- En TikTok se volvió muy popular un video en donde 4 albañiles son los encargados de protagonizar una divertida escena donde bailan un vals.

El vals fue por un momento especial para los albañiles, pues según la descripción del vídeo, se trata del ascenso de un chalán a maestro, por lo cual se realizó el baile para conmemorarlo.

Viral

En el video se puede apreciar a un albañil con un vestido y es que al parecer había tenido un puesto más alto en su trabajo y decidieron celebrarlo de esa manera.

"Cuando el chalán ya es maestro", se lee en la descripción del clip.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 1.4 millones de reproducciones y cientos de divertidos comentarios.

"Hasta coreografía prepararon", "me encantan esas personas que para hacer reír ,no necesitan decir vulgaridades, felicidades a todos uds", "me hicieron el dia", "el jefe:De seguro mis albañiles están trabajando, los albañiles:Bailando un vals de 15 años", son algunos de los comentarios que se leen.