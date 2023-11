TikTok: Acude a concierto con su cita y ella termina yéndose con un integrante del grupo

Mexicali, B.C.- ¿Cuál ha sido su peor cita? la del argentino Matias Pascansky, cuenta a través de su cuenta de TikTok que no podía haber imaginado nunca cómo terminaría su cita, ya que con la chica con la que fue al concierto se acabó yendo con el guitarrista y lo dejó esperando afuera del hotel donde entró con el integrante de la banda que acababan de ver.

El video de unos 3 minutos de duración cuenta un poco de cómo conoció a la mujer hace algunos meses, pero empezaron a hablar hace poco. Hicieron planes para ir a ver un concierto en su primera cita y después la chica iba a quedarse a dormir en casa del joven porque vivía muy lejos.

Relata que durante todo el concierto se la pasaron muy bien, pero fue hasta que finalizó este cuando la chica quiso acercarse al hotel donde se hospedaba la banda para conocer a los músicos, al llegar se tomaron fotos con los integrantes de la banda y para su sorpresa, la chica entró al hotel con el guitarrista para “hacer un vino”.

“Él es una estrella del rock y yo soy un chico normal, pero no creía que pasaban estas cosas así, tan terribles. Estoy aquí abajo y no sé si esperar a la chica o irme a mi casa, porque tampoco me quiero ir porque vive lejos y me dijo que se venía a mi casa”, señala mientras añade que “cada vez confío menos en las chicas”, publica el portal La Vanguardia.