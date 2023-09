TikTok: Abuelita se siente arrepentida por no haber estudiado cuando era joven

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, una abuelita se volvió viral en TikTok al confesar de que se arrepentía en su vida y sorprendió con la respuesta a más de uno.

La adulta mayor, que fue cuestionada por un tiktoker sobre lo que le hubiera gustado hacer y no hizo, comentó que de niña fue “muy floja”. Sus papás le pedían que estudiará la primaria, pero ella nunca les hizo caso.

"Yo dije: 'No quiero, no quiero y nadie me sacó de ahí", dijo.