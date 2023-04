TikTok: Abuelita pierde los dientes en su pastel de cumpleaños

A menudo, los abuelos suelen sorprendernos con sus inesperadas aventuras o los momentos cómicos en los que se ven envueltos. Tal es el caso del señor que entró a clases de patinaje o el que se hizo famoso por robarse un show en Tampico con sus pasos de baile. O la abuelita que fue engañada por su nieta al hacerle creer que una imagen de Harry Styles era "Diosito". Sea cual sea el suceso, siempre nos conquistan con su ternura.

Recientemente, se hizo viral un video en TikTok donde se puede ver a una tierna abuelita que tuvo un incidente dental mientras celebraba su cumpleaños.

En las imágenes, se muestra a una mujer en la cocina de su casa rodeada por sus familiares. Frente a ella, hay un sabroso pastel de chocolate que se inclina para morder rápidamente. El movimiento es brusco, quizás por las prisas de no ser aplastada por nadie y así no mancharse de betún. Al momento de levantarse de nuevo, la ancianita se da cuenta de que sus dientes han quedado abandonados sobre el postre. El incidente desató su risa, así como el furor de cientos de internautas. El video actualmente ya cuenta con 1.9 millones de "me gusta" y más de 55 millones de reproducciones.

Para hacerlo aún más cómico, el momento fue acompañado con el sonido "Oh, no", un famoso remix de la canción original "Remember (Walking in the Sand)" de The Shangri-Las.

Por desgracia, la cuenta bloqueo el publicar comentarios y no se ha podido escribir nada sobre el divertido suceso.

