Tiene enfermedad que la hace dormir hasta 22 horas al día

Joanna Cox, una mujer de 38 años, dice que es una 'Bella Durmiente' de la vida real ya que tiene un raro trastorno que hace que duerma hasta 22 horas al día.

La mujer dijo que una vez durmió durante cuatro días continuos. Aquí te contamos cómo se llama la enfermedad que tiene.

Joanna Cox dijo al diario británico The Mirror que fue diagnosticada con hipersomnia idiopática, luego de que por años se diera cuenta que dormía demasiado y se esforzaba por mantenerse despierta durante el día.

La mujer comentó en entrevista con el medio SWNS que la enfermedad está arruinando su vida ya que muchas veces se despierta sin saber qué hora es o en qué día está.

“Honestamente, está arruinando mi vida, soy como una 'Bella Durmiente' de la vida real. No me pueden despertar una vez que estoy dormida. Me despierto sin saber qué día es ni cuánto tiempo he estado durmiendo. Una vez dormí cuatro días seguidos”, externó la mujer.



Joanna Cox explicó que dormir hasta cuatro días seguidos es algo que le pasa hace poco, ya que antes del año 2017, nunca experimentó un enorme cansancio ni se quedaba dormida por tanto tiempo, indica Milenio.

La ‘Bella durmiente’ recordó un momento en que se quedó dormida durante una noche de fiesta. “Antes de que me diagnosticaran, me dormí en una cabina en un club en una noche de fiesta”, se lamentó la mujer que es madre de dos niñas. “El portero pensó que estaba borracha y me echó, fue muy vergonzoso”; dijo la mujer.

La condición fue empeorando hasta que Cox tuvo que renunciar a su trabajo en 2019 debido a su incapacidad para mantenerse despierta. La mujer siempre está cansada, también pierde vuelos con frecuencia, incluido un viaje a España que había planeado con sus hijas Caitlin, de 20 años, e Isabelle, de 18.

“No puedo trabajar, no puedo conducir y nunca puedo hacer planes porque no sé si estaré despierta”, expresó Cox.

Además, la hipersomnia ha acabado con cualquier noción de una vida amorosa de Cox, quien dice que ha estado soltera durante siete años. “No me pienso en la idea de tener una pareja nunca más, ni siquiera me pasa por la cabeza”, dijo. “No me puedo imaginar estar con alguien con esta condición”.

Cox dice que quiere que su vida vuelva a la normalidad. “Realmente espero que compartir mi historia me ayude a acercarme a otras personas con la afección y, con suerte, a encontrar un médico que pueda ayudar”, finalizó.