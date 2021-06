Tiene 20 hijos en más de un año

La rusa, Kristina Öztürk, de 23 años y su esposo Galip, han sido padres de 20 bebés en poco más de un año gracias a la gestación subrogada, publica Mirror.

Galip y Kristina dieron la bienvenida a Mustafa, su primer bebé gestado en marzo del año pasado y luego decidieron continuar con la práctica porque, como señaló la mujer, los dos compartieron el deseo de tener una gran familia. Pagaron 10.900 dólares por cada embarazo.

Kristina confesó que gasta entre 5 mil y 6 mil dólares cada semana para mantener a sus hijos. Por ejemplo, en 7 días la familia habitualmente usa 20 grandes paquetes de pañales y 53 paquetes de fórmula para bebés. Además, la pareja tiene 16 niñeras, publica RT.

Kristina dijo que no está planeando recurrir a la gestación subrogada en el futuro, pero no descartó tener más hijos de forma natural. "Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés", sostuvo la mujer, reconociendo que es difícil ser madre de tantos hijos.