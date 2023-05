The Legend of Zelda cobra vida en un épico tráiler animado al estilo Ghibli

CIUDAD DE MÉXICO.- La atrapante historia de The Legend of Zelda cobra vida en una animación deslumbrante que rinde homenaje a dos gigantes de la creatividad: Miyamoto y Ghibli.

Fan recrea increíble animación de Zelda al estilo de Studio Ghibli:

La creatividad de los fans nunca cesa. En un mundo donde las colaboraciones entre empresas y artistas a veces se tornan difíciles, los fans se valen de su imaginación para hacer realidad lo que desean. En este caso, “The Legend of Zelda” se ha unido con el famoso “Studio Ghibli” para ofrecer una serie de ilustraciones y un tráiler que emula el estilo de animación de la famosa casa de animación japonesa.

Matt Vince hace lo imposible al crear tráiler de la mítica saga:

La saga de The Legend of Zelda ha cautivado a fans de todas partes desde su lanzamiento hace treinta años. Su universo mágico e imaginativo ha inspirado la creación de diferentes películas, fan-arts y fan-films. Uno de estos proyectos es “The Legend of Zelda: An Animated Motion Picture”, un tráiler de una película de animación creada por Matt Vince, que combina la saga creada por Shigeru Miyamoto con el arte distintivo del estudio Ghibli.

Una pieza digna de admiración y con un estilo de dibujo maravilloso:

El arte presentado por Vince en este proyecto constituye una obra digna de admiración. La presentación del tráiler es de alta calidad y la ilustración de los personajes es encomiable. La mezcla del universo de Zelda con el peculiar estilo que caracteriza a Studio Ghibli hace que los fanáticos queden enamorados de la pieza.

Declaran que el creador podría sufrir demanda por utilizar personajes:

No obstante, hacer una película real a partir de una creación fanática es algo prácticamente imposible. Además, Vince podría estar arriesgando sus finanzas al ser demandado por Nintendo o Studio Ghibli por usar sus respectivas franquicias en dicha creación. Nintendo, de hecho, ha obligado anteriormente a retirar más de 500 juegos que infringen sus derechos de autor.

Ilustraciones demasiado bellas y con un estilo que enamora a cualquiera:

En la primera ilustración, aparece Ganondorf en lo que es una representación de Gerudo Valley. En el segundo poster vemos a Link abandonando el Bosque Kokiri. Por último, el menos claro de todos, se presupone a la princesa Zelda desde su castillo con Kakariko's Village al fondo. Los tres apuntan con su mirada a la Montaña de la Muerte. Como se puede observar, todas las ilustraciones tienen los logos de ambas compañías integrados, lo que puede ocasionarle problemas al artista. Recordemos que los posters están a la venta y que se considera ánimo de lucro al conseguir dinero por su distribución.

Una combinación perfecta que ha asombrado a miles de fans en el mundo:

El universo de The Legend of Zelda sigue siendo una inspiración para muchos artistas a nivel mundial. La combinación de la saga con el estilo de animación de Studio Ghibli es una creación que ha dejado a muchos fanáticos en la imaginación de lo que podría ser una posible colaboración. Aunque la obra de Matt Vince no llegue a las pantallas, los fans seguirán disfrutando del legado que ambas franquicias han dejado en el mundo de los videojuegos y el arte.

