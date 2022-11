Teratoma: Le "crece pancita" a jovencita de la que le sacan "ser" con dientes y pelos

me quitaron el ovario, trompa de falopio, quiste y otro pequeño quiste que tenía en el otro. os dejo fotos, si alguien esta pasando x esto q me hable yo soy la más cagada del mundo y he podido mucho ánimo. por cierto graciss a dios parece ser que mi quiste en benigno �� pic.twitter.com/FbbIYKf2RS