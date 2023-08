Terapeuta sexual se acuesta con sus clientes para salvar sus matrimonios: "Hay muchas mujeres injustas"

La terapeuta sexual Olivia Bentley adopta un enfoque práctico con sus clientes: acostándose con ellos.

"He salvado matrimonios", dijo la nativa de Boise, Idaho, a Kennedy News, calificando su trabajo como "un cambio de vida".

La “veterana” trabajadora sexual, que ha pasado 15 años en la industria, afirma que las mujeres le han pedido que “demuestre actos sexuales” con sus maridos, mientras que algunas esposas conceden a sus ansiosos maridos un “pase de pasillo” para visitar a Bentley.

“Algunas señoras dicen: 'No siempre quiero estar involucrada en esto pero quiero saber quién eres, quiero aprobarte y voy a dejar que él venga a verte'”, dijo la educadora de intimidad de 46 años, que gana 500 mil dólares al año por sus servicios.

Fuera del dormitorio, Bentley, que atiende hasta 10 clientes por semana, apoya emocionalmente a sus clientes y les da consejos para mantener una vida sexual saludable y, en consecuencia, su matrimonio.

Si bien Bentley carece de “calificaciones de consejería” oficiales, tiene una maestría en educación y obtuvo muchos de sus trucos con clasificación X mientras trabajaba en Moonlite BunnyRanch de Nevada, un burdel legal.

La autoproclamada terapeuta sexual denunció a las mujeres "injustas" que se niegan a satisfacer los deseos sexuales de su pareja.

"Sé que hay muchas relaciones sin sexo y muchos hombres infelices", dijo, explicando que los clientes masculinos expresan su descontento con la relación.

Después de "algunos años" con sus esposas, los clientes masculinos de Bentley han dicho que "su vida sexual se va por la puerta".

Esto, dijo, es cuando se juega el llamado “pase de pasillo”, y agregó que sus necesidades “se satisfacen en otra parte”, si no en sus esposas.

No es una opción casarse con un hombre y luego darse la vuelta y decir: 'Oh, lo siento, ya no me gusta el sexo, lástima por ti'”, dijo. “No es justo pero lo veo todo el tiempo. Hay toneladas de eso por ahí y luego no están realmente contentos".