Tatuajes en el paladar, la nueva tendencia

A pesar de que los tatuajes llevan más de 100 años entre nosotros, la innovación y ocurrencia al momento de grabarse dibujos en la piel no deja de sorprender.

Los millennials popularizaron hace unos años los tatuajes en la parte interna del labio inferior, como Kendall Jenner, Miley Cyrus, Ruby Rose o Kesha. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, y pusieron de moda un lugar aun más difícil de encontrar: el paladar.

Matteo Masini es uno de los tatuadores que los hacen realidad. Oriundo de Florencia, Italia, este joven de 25 años entinta los paladares de sus clientes con la técnica del handpoke, sin ninguna máquina. Desde genitales, pechos, extraterrestres y dedos medios, son algunos de los dibujos que realizó.

En diálogo con Unilad, Masini contó que ha completado 10 tatuajes en la boca durante sus seis años de carrera, y aunque la aguja llega directamente a las encías, insiste en que no es tan doloroso como se podría esperar, indica Racio Mitre.

“Los tatuajes en el paladar me suelen llevar unos 20 minutos, dependiendo tema y el tipo de boca. Y, aunque todos piensan que duele, lo cual es comprensible, no es muy doloroso. Intenté tatuarme las encías, que es el mismo tipo de superficie, y no me dolió para nada”, aseguró.

Los tatuajes en el paladar más inauditos

Las solicitudes más insólitas le han llegado al tatuador. Una vez una amiga le pidió que le tatuase un pene en el paladar, para que así combinase con el tatuaje blanco de su barbilla. Por su parte, otro cliente le solicitó a Matteo que dibujara un símbolo anarquista dentro de su boca, pero cuando el artista le dijo que no había suficiente espacio, optó por un dibujo de unos pechos.