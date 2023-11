¿Tatuaje de amor o error permanente? Joven se tatúa el nombre de su novio en la frente

Hermosillo Sonora.- Una joven decidió compartir en un clip de TikTok una decisión algo inusual y extrema: tatuarse el nombre de su novio en la frente. Esta chica ya cuenta con otros tatuajes en su cuerpo, pero para este argumento que se encuentra profundamente enamorada

Asegurando que nunca se arrepentiría de su decisión, compartió su proceso en la cuenta de TikTok @anastanskovsky, como era de esperarse, el clip se volvió viral, recibiendo numerosas criticas y advertencias de los espectadores.

"Todo el mundo me decía: 'Me arrepentiré'. Pero cada vez que me miro en el espejo estoy enamorada", respondió Ana. Sin embargo, el argumento más fuerte que expresó la joven le dio a todos los que opinaban en contra de su decisión, fue que estaba enamorada tanto de su novio como de su tatuaje, por lo cual seguiría adelante sin problema.