TIKTOK: Perrito le reclama a vaca por querer lamerle la “colita”

Un pequeño can se encontraba paseando por una granja, cuando se encontraba caminando cerca de entre las vacas se llevó una sorpresa. La presencia de este pequeño perrito despertó la curiosidad en una de estas vacas, pero el pequeño perro no parecía que quería estar tan cerca de ellas.

En el video que fue compartido por @ideatimes en TikTok podemos ver exactamente lo que pasó. Aquí podemos ver como el can quien estaba parado entre el establo frente a una de las vacas, cuando en eso una de ellas decide “lamerlo” pero lo que más le sorprendió al can es que le quiso lamer su “colita”, a lo cual el perrito de inmediato respondió y no se dejó de este animal ladrándole para que no lo hiciera.

Ante el ladrido del perro, la vaca inmediatamente se aleja y el perro se queda observando a la persona que se encuentra grabando. Con una cara de indignación, demostró que no le teme al animal aunque este sea mucho más grande que él.

Este video llamó la atención de los internautas y hasta el momento este video ha obtenido más de 2 millones de reproducciones, miles de likes como cientos de comentarios como los siguientes:

“Pobre vaca, solo curiosidad. Tan dulce”

“¡A mí cuando me tocan! ¡Literalmente!”

“El perrito: Órale para eso son pero se piden jajaja”

“El perro parece una mini vaca jajaja”

