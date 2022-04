TIK TOK: Recolector de basura usa un vestido de fiesta y muestra su entusiasmo bailando

HERMOSILLO Sonora.- El trabajo de recolección de basura no siempre tiene que ser pesado ni aburrido, pues ya en varias ocasiones hemos visto que dichos trabajadores toman su jornada laboral muy divertida y hacen videos de ello.

Tal es el caso que un joven que mientras recogía los desperdicios de la calle, logró captar la atención de muchas personas en las redes.

Viral

Un video viral en Tik Tok donde muestra a un joven que traía puesto un vestido morado que habian desechado, aprovechó y se lo puso para continuar con sus labores.

El usuarios @jonhny.garciaa con su vestido morado puesto y cuando escucho que empezo a sonar una canción no dudo en ponerse a bailar y sacar los 'pasos prohibidos'

Fue así como lo lograron captar y al ver que los espectadores estan divirtiendose y gritandole le pusó mas empeño a su baile.

"Me hizo el día este hombre”, fue la descripción que acompañó el viral video

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y el video ya logro tener mas de 2.8 millones de reproducciones convirtiendose en tendencia, y cuenta con más de 325 mil me gusta y miles de comentarios

No cabe duda que la felicidad se contagia y cuando una persona es feliz lo demuestra donde sea hasta en su trabajo.