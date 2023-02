Se queda atorada en un columpio de llanta; los bomberos tienen que rescatarla

La historia de una joven que estaba columpiándose en una llanta se hizo viral en TikTok ya que terminó atorada y los usuarios entendían cómo fue que pasó. El suceso fue grabado y publicado por Marie Spencer y ha generado millones de vistas.

El suceso generó gran interés ya que los clips mostraban todo lo que tuvieron que hacer los equipos de emergencia para poder ayudar a la joven a desatorarse de la llanta, indica Milenio.

En la cuenta TikTok -@mariespencer1978 se capturó el singular momento que vivió la joven: “Solo mi hija Keira se puede quedar atascada en un columpio”, se lee en el primer video que documentó el calvario de la joven.

En las imágenes se puede ver a una adolescente atorada en un columpio de llanta siendo ayudada por bomberos que, pese a sus esfuerzos, no pueden sacarla.

La joven, al parecer tranquila pasa de las risas a la desesperación y luego a quejidos por el dolor que le produce ser jalada por los bomberos que trataban de rescatarla.

Finalmente se muestra cómo luego de varios intentos, la joven pudo ser liberada del columpio luego de varios minutos de tensión.

“No me río porque podría ser yo”; “A quién se le ocurre?”; “Momentos que la mantienen humilde”; “no juzgo porque bien podría ser yo”; “si yo fuera bombero, en esa situación no podría ayudar por estar muerto de risa”, dicen algunos de los comentarios.