Se le desprende un diente al grabar un video

La belleza para muchas personas está a partir de la sonrisa, por lo que tener una buena dentadura es la clave para tener más confianza a la hora de hablar.

Actualmente hay muchos procedimientos dentales estéticos para solucionar los aspectos no deseados de la sonrisa, como poner prótesis dentales que se ven muy parecidas a los dientes reales.

Hace cuatro días comenzó a circular un clip en TikTok compartido por Dayana Minaya, donde ella aparece grabándose junto con otro joven en una fiesta.

La mujer empieza a hablar y se ve que uno de sus dientes se desprende; por fortuna la joven logra sostenerlo con su labio y regresarlo a su sitio, indica Milenio.

“Exhibiéndome…”, escribió la joven en la descripción del video.



El TikTok tiene más de medio millón de vistas y casi 52 mil me gusta. La joven dijo que es un diente postizo que usa de manera temporal.

“Tuve un quiste en la encía y tuvieron que sacármelo y por ahora tengo uno provisional”, dijo la joven en un comentario.

El número de personas que han reaccionado a esta grabación ha ido incrementando, ya que al parecer a más de uno le han pasado accidentes similares.

“Me pasó lo mismo en la prepa, lo traía sobrepuesto porque me lo iban a pegar y hablando se me cayó y no lo hallaba”, comentó una usuaria.