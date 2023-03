Se hace tratamiento para reducir la papada y no resulta como creía: “lucirás como una rana”

Hay muchos tratamientos estéticos especializados y las personas han optado por acudir a ellos para realizarse algún arreglo estético. Sin embargo, muchas veces no resultan como se espera, tal es el caso de una joven del Reino Unido que se hizo un tratamiento para eliminar su papada, pero terminó pareciéndose a una “rana”.

En su cuenta de TikTok, la joven de nombre Deniz Valiantis, identificada como -@missdvaliantis- compartió parte del procedimiento y los resultados que no fueron los esperados pero sí lograron que la historia se volviera viral.

Deniz Valiantis dio a conocer un clip en el que se le puede ver recibiendo algunas inyecciones para disolver la grasa en su rostro y escribió en el video:

“Habrá una hinchazón menor después de la disolución de la grasa del mentón”.

En la descripción del video, la joven escribió que su barbilla lucia muy hinchada y agrandada: “Si disuelves la grasa, lucirás como una rana durante aproximadamente 3 días”, escribió.

La publicación de la joven se hizo viral y sirvió para que más de una persona compartiera su experiencia luego de someterse a un tratamiento parecido, indica Milenio.

“Sentí que estaba en llamas”; “La mía se hinchó tanto que no me molesté en volver para la próxima cita”; “La mía se hinchó masivamente como si tuviera paperas y juro que hasta el día de hoy la piel no está tan tirante, no se siente bien desde hace más de un año”, escribieron algunos usuarios.

Finalmente, la joven explicó al portal The New York Post que no notó mucha diferencia después de realizarse el procedimiento pero fue divertido por un tiempo.

“Para ser honesta, no noté ninguna diferencia después del procedimiento, pero al menos fue cómico por un tiempo”, escribió. “¡Mi novio sacudió la cabeza diciendo qué has hecho esta vez!”, dijo la joven.