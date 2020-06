Se esconden para no ser multados por ir a una fiesta

Autoridades de Toledo, España, reportaron que tuvieron que sancionar a un total de 29 personas durante el pasado fin de semana, por estar en una fiesta, lo cual aun no esta permitido por la pandemia debido al coronavirus, publica que.

Al ingresar al domicilio donde se realizaba el convivió, los asistentes corrieron para esconderse y no ser multados, quienes no escaparon de las manos de la ley y fueron encontrados escondidos debajo de las camas, en la alacena e incluso dentro del refrigerador con el objetivo de no ser sancionados.