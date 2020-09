Se emborrachó tanto que olvidó dónde estacionó su moto

En la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, una vecina denunció el encontrar una moto ajena en su patio. El vehículo se encontraba estacionado en la pared y estaba al lado de un celular, el cual se encontraba reposando sobre el pasto del domicilio. A pesar de las investigaciones de las autoridades, no lograron dar con el dueño, hasta que este último se apersono y aseguró que no tenía recuerdos de haberla perdido a causa de su borrachera.

Se emborrachó tanto que olvidó dónde dejó la moto

Según informó el portal Vía País, luego de que la mujer se contactó con las autoridades, agentes de la División de Verificación de Dominio acudieron al domicilio para inspeccionar lo denunciado. Una vez allí, identificaron que se trataba de una motocicleta Gilera de color negro y un celular marca LG, indica Radio Mitre.

Además de corroborar la historia de la denunciante, también investigaron sobre el titular de la moto. Tras consultar la información, constataron que esta persona no tenía ningún impedimento para manejar ni de pedido de secuestro del vehículo.

El siguiente paso fue contactar con la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos, cuya misión fue la de ubicar al dueño. No obstante, esto último no fue necesario, ya que esta persona apareció en la vivienda junto a un amigo para contar su versión de los hechos. Ambos confesaron que la noche anterior consumieron “abundante alcohol” y que él se “equivocó de casa”. Además, expresó que al momento de denunciar por sus propios medios el extravío de la moto, aseguró que no “recordaba los datos de la motocicleta”.