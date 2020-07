Se disfrazó de Darth Vader para cobrar los millones de dólares que ganó en la lotería

Un hombre en Jamaica tomó una peculiar forma de ir a retirar un premio gordo de lotería. Sólo se lo conoció con una inicial -la W- y un apellido extremadamente común como Brown.

Sin embargo, lo saliente de la noticia es que esta persona, que ganó USD 95 millones de dólares, buscó proteger su identidad al disfrazarse Darth Vader, icónico personaje de Star Wars.

Brown comentó que ocultó su verdadera identidad ya que no sabe qué hará con tanto dinero. Por ese motivo, omitió que lo sepa su entorno. “Quiero decidir qué es lo mejor antes de gastar nada. Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero ser dueño de un autobús”, reveló. Por lo pronto, busca comprarse una casa.

El Darth Vader jamaicano compró el billete ganador en el Di Endz Sports Bar de May Pen. Recordó que los números con los que ganó son los mismos que fue participando hace dos décadas, indica Radio Mitre.

“La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela pero me dije a mí mismo que Dios me ayudaría algún día para que yo pudiera ayudar a mi familia”, contó emocionado.

Brown dijo que se enteró de su premio gordo cuando vio el sorteo en directo por televisión. “¡Anoté los números y vi que gané! Estaba emocionado y dije: “¡por fin lo tengo! Luego me duché y me fui a dormir”, expresó.

Usar un disfraz es común en Jamaica a la hora de ganar premios. Hace dos años, otro hombre conocido como “N. Gray” ganó otra súper lotería de Supreme Ventures. En esa ocasión, logró USD 180 millones y se puso una máscara de un emoji sonriente.

Simone Clarke-Cooper, del Grupo de Comunicaciones Corporativas de Supreme Ventures Limited, aseguró a The Star que no le sorprendió ver al ganador como villano de Star Wars. Afirmó que muchos jamaicanos no quieren que se haga público su rostro a raíz de la delincuencia rampante en su país.

“Lamentablemente, Jamaica no es como otros mercados. En otros mercados no lo hacen necesariamente, pero aquí creo que optan por hacerlo para mantenerse a salvo. No vamos a decirles que no lo hagan porque su seguridad también es de suma importancia para nosotros”, contó Cooper.

“La gente ha estado viniendo con sus propios disfraces. Por lo general no necesitan nuestra ayuda y suelen ser muy creativos, tal vez más allá de lo que podríamos pensar o imaginar, y ha sido muy eficaz a lo largo de los años”, concluyó.