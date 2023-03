Se come una papita que valía casi 2 millones de pesos

Walkers, la marca de papas lanzó un concurso para que en febrero gente buscara las papas con forma de corazón, esto en honor al Día de San Valentín, pero una mujer cometió el error de comerla y perdió la recompensa.

Dawn Sagar reveló a un medio de comunicación televisivo que no se fijó y terminó por comerse una papa que era más valiosa de lo que pensaba.

La mujer originaria de Londres no sabía que existía una promoción y menos sobre la recompensa que había para quienes encontraran la papa con forma de corazón, indica Milenio.

"Al principio no me di cuenta de que las papas fritas valdrían dinero porque no había oído hablar de la competencia. Se lo envié a mis amigos porque la encontré el día después del Día de San Valentín y pensé que se veía lindo".

Lamentablemente ya era muy tarde para ella porque la papa ya no estaba en sus manos, si no camino a su estómago, por lo que se arrepintió de haberla comido.

"No fue hasta que me enviaron un mensaje diciéndome que no lo comiera debido a la competencia, pero ya me había comido las papas fritas, desafortunadamente, ahora se han acabado las papas fritas y yo no estoy en la carrera para ganar la competencia".

Love comes in many forms, and so can heart shaped crisps! What's the best heart shaped crisp you can find?

Love comes in many forms, and so can heart shaped crisps! What's the best heart shaped crisp you can find?

Send us your best heart shaped crisp and you could win £100,000!

La marca dio a conocer la promoción en varios canales y mediante su cuenta de Twitter, donde indicaron que ofrecían 100 mil euros, es decir, casi 2 millones de pesos mexicanos, para el ganador que encontrara la papa más parecida a un corazón.

"Estamos regalando £ 100,000 al afortunado ganador que encuentre la mejor papa crujiente en forma de corazón en su paquete de papas fritas Walkers, corazones grandes, corazones pequeños, corazones burbujeantes, corazones crujientes, ¡queremos verlos todos!”.