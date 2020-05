Salud animal y COVID-19: preguntas comunes y sus respuestas

Para proporcionar información objetiva y útil relacionado con la salud de las mascotas y los animales de producción. Los siguientes expertos de Elanco Animal Health en el tema, que abordan las necesidades de salud y bienestar animal todos los días, proporcionaron respuestas a las preguntas de salud animal y de salud pública a continuación:

Shabbir Simjee, M.D., Ph.D. en enfermedades infecciosas, director médico

Tony Rumschlag, DVM, director de consultas veterinarias para animales de compañía

Brandon Reinbold, DVM, científico investigador

¿Pueden los perros y gatos infectarse con el COVID-19?

Existen muchas formas de coronavirus, incluidas las que infectan a gatos y perros. Estos coronavirus específicos para caninos y felinos y sus respectivos tipos (o grupos) no tienen antecedentes de infección de personas y no están relacionados con la crisis actual de COVID-19. Si bien ha habido casos aislados de detección de SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19 en humanos) tanto en perros como en gatos, en este momento el único proceso de transmisión confirmado es de humanos a animales, no de animales a humanos. Es poco probable que COVID-19 se adapte a sí mismo después de casos de infección en animales como perros y gatos, y luego se transfiera a las personas. Según lo declarado por la American Veterinarian Medical Association, “los expertos en enfermedades infecciosas y múltiples organizaciones internacionales y nacionales de salud humana y animal (CDC, OIE, OMS) están de acuerdo en que hay poca o ninguna evidencia en este momento que indique que las mascotas pueden transmitir COVID-19 a otros animales, incluidas las personas".

Si estoy enfermo, ¿debo mantenerme alejado de mis mascotas?

Si está infectado con COVID-19, los CDC recomiendan una exposición limitada a sus mascotas por precaución. El virus podría potencialmente vivir en el pelaje de las mascotas, y ser transmitido a otras personas, aunque tiende a sobrevivir más en superficies duras, como las perillas de las puertas.

¿Cómo pueden ayudar las mascotas con el aislamiento social?

Las mascotas pueden ayudar a combatir la soledad mientras se adoptan las pautas de distanciamiento social y aislamiento para evitar la propagación del coronavirus. Vivir e interactuar con las mascotas regularmente reduce los niveles de estrés y ansiedad. De hecho, un estudio que examinó el autocontrol en la vida cotidiana de las personas con una afección de salud mental a largo plazo encontró que el 60 por ciento de los pacientes clasificaron a las mascotas entre su "círculo más importante de apoyo".

¿Es seguro llevar mascotas a pasear?

Sí, con las precauciones adecuadas. Solo asegúrese de seguir las pautas de aislamiento social, evitando las multitudes y las interacciones cercanas con otras personas.

Mi perro debe renovar sus vacunas, pero todo está cerrado. ¿Debo esperar o ir a un veterinario de emergencia? ¿Qué riesgo estoy tomando?

La protección que dan las vacunas no termina repentinamente en la fecha en la cual hay que volver a vacunar, por lo que, si bien no es lo ideal, el riesgo de retrasar la renovación de la vacuna unas pocas semanas o incluso un par de meses es mínimo. Si tuviera la necesidad de enviar a su mascota a una guardería o viajar con ella, lo más importante es contar con la documentación de que las vacunas están al día, pero en el entorno de la pandemia, esa no debería ser la preocupación. Solo asegúrese de que la protección de su mascota se actualice una vez que las veterinarias reanuden el funcionamiento normal.

¿Qué tipo de productos para mascotas debo asegurarme de tener en casa?

Para limitar los viajes fuera de casa y cumplir con las pautas de distanciamiento social, los medicamentos de rutina, los alimentos y los suministros son los elementos más importantes que debe tener a mano. Por ejemplo, asegúrese de que su mascota no se quede sin parasiticidas. Además, es importante tener productos contra pulgas y garrapatas, sobre todo ahora que está comenzando la época de calor.

Si su mascota tiene alguna condición crónica o recurrente, como diabetes, alergias persistentes o infecciones recurrentes del oído, debe asegurarse de tener medicamentos a mano para controlar estas condiciones durante las próximas semanas.

¿Qué sucede si no puedo salir de casa y no me queda comida para mascotas? ¿Qué puedo darle a mi mascota?

Eso realmente depende de tu mascota. En muchos casos, debe tener precaución: si son sensibles a los cambios en la dieta, si tienen diarrea o vómitos con cambios en su dieta, o si tienen alergias a los alimentos. Siempre es mejor discutir las necesidades de su mascota con su veterinario. Si esa no es una opción, la mayoría de los perros tolerarán y disfrutarán el arroz cocido mezclado 1:1 con requesón o carne cocida (especialmente pollo, pavo o carne de hamburguesa). Los gatos generalmente serán más receptivos al pescado enlatado, pavo o pollo (o queso cottage) junto con el arroz cocido. Muchos perros pueden pasar un periodo corto comiendo alimentos generalmente similares a los que comemos los humanos, aunque es importante evitar los alimentos picantes o con alto contenido de grasa y eliminar cuidadosamente los huesos y el exceso de grasa.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi perro haga algo de ejercicio en casa?

Eso depende de muchas cosas, incluido el tamaño del perro, el tamaño de la casa, la salud del perro (por ejemplo, cualquier problema de osteoartritis u ortopedia), etc. Sin embargo, estar dentro de casa con su mascota puede ser una gran oportunidad para entrenarla para diversas actividades o trucos. El entrenamiento proporciona algo de ejercicio al tiempo que estimula la mente. Además, puede simplemente pasear a su perro dentro de la casa. Si el espacio y el piso lo permiten, arrojarle un juguete puede ser un gran ejercicio. Incluso si no te devuelven el objeto, muchos perseguirán una pelota.

Me he quedado sin arena para gatos y está agotada en este momento, ¿cuáles son mis opciones?

Debes tener cuidado, ya que algunos gatos son extremadamente quisquillosos con la textura del material utilizado en su caja de arena. Las posibles opciones en caso de apuro incluyen periódico triturado u otros materiales de papel triturado, así como arena fresca y limpia.

¿Es seguro comer carne, leche y huevos? ¿Puedo contraer el virus a través de la proteína animal?

Es seguro consumir proteína animal. La evidencia actual no sugiere que el virus COVID-19 pueda transmitirse a través de los alimentos, y que la mayoría de las proteínas animales que comemos se cocinan o pasteurizan. Si la carne, el pollo o los productos lácteos no están disponibles en su supermercado local, considere las opciones enlatadas para continuar recibiendo la vitamina B12 y otros nutrientes que proporcionan estos alimentos. La carne y el pollo en conserva y la leche en polvo ofrecen alternativas a los productos frescos. A medida que trabajamos para mantenernos saludables, es importante mantener una dieta equilibrada que incluya micronutrientes y vitaminas de origen animal.

¿Hay precauciones que los consumidores deben tomar al manipular carne?

Si bien el virus COVID-19 no se puede transmitir a través de la carne, es importante tener en cuenta los procedimientos estándar de manejo para mantenerlos inocuos. Similar al enfoque en el lavado de manos, todos podemos mejorar en la preparación adecuada de alimentos y las prácticas de manipulación. Deseche el empaque de los alimentos cuando ya no estén en uso y lávese bien las manos con agua caliente y jabón. La carne también debe manipularse adecuadamente para evitar la contaminación cruzada y debe prepararse a la temperatura adecuada. Lávese las manos y limpie cualquier superficie o utensilio que entre en contacto con carne cruda o huevos antes de entrar en contacto con otros alimentos o superficies.

¿Cómo pueden mantenerse seguros los trabajadores dedicados a la agricultura y ganadería?

Como siempre, los agricultores y ganaderos deben seguir procedimientos de seguridad que los protejan a ellos y a los animales bajo su cuidado de enfermedades zoonóticas, incluido el uso de equipos de protección personal, lavarse las manos después de interactuar con animales y cambiarse de ropa y botas antes de viajar a otras granjas.