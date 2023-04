Revela los motivos por los que dejó un empleo con sueldo de 60 mil pesos

Un hombre se hizo viral al decir que dejó su antiguo trabajo donde ganaba hasta 60 mil pesos mensuales.

Mucha gente tiene bajos sueldos con horarios estresantes, este hombre dio a conocer en su cuenta de TikTok que las comodidades de un buen salario no siempre lo son todo.

El hombre identificado como Heriberto Abarca Hernández, dio a conocer que anteriormente tenía un trabajo donde ganaba hasta 60 mil pesos mensuales, sin embargo, argumentó que gastaba el dinero en cosas innecesarias, indica Milenio.

“Cuando llegas a tener de pronto esas cantidades de dinero no sabes cómo administrarlas, al menos en mi trabajo era si ganas 20, 30, 60 mil pesos al mes no puedes andar en camión ni en metro. No puedes tomar un café del Oxxo, tienes que tomar Starbucks porque te da status”.

Ahora el hombre gana 3 mil pesos a la semana y trabaja como despachador en una de las cadenas de Oxxo Gas, pues antes se ganaba el salario por comisiones y le resultaba bastante bien, aunque era complicado por la presión de mantener un estatus social, por lo que dejó dicho empleo para estar tranquilo.

El hombre más tarde comentó que su bandeja de mensajes de TikTok 'explotó' y ahora había decidido compartir la bolsa de trabajo que hay en este ambiente para aquellos que deseaban entrar al rubro.

El hombre reveló algunos tips también para quienes apenas van a entrar en dicho negocio y no tienen experiencia.

"Les voy a dejar un grupo de Facebook donde van a encontrar todas las vacantes de todos los estados, Ciudad de México, Cancún, Veracruz, cualquier lugar que se te ocurra. Preferentemente si eres nuevo no te vayas a ir a otro estado, literal prueba en tu ciudad primero y ve cómo te va".