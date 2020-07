Reto Visual: Encuentra la palabra DOG

Los usuarios en redes aseguran que este es uno de los retos más difíciles, pues la mente suele confundirse.

Diariamente surgen decenas de retos de todo tipo, pero sin duda, unos de los principales son los que ponen a prueba la capacidad visual y la agilidad con la mirada.Este es el caso del siguiente reto viral, pues consiste en observar detenidamente una imagen para encontrar una sencilla palabra: DOG.

Deberás abrir bien los ojos para encontrar la palabra que esta escondida en una sopa de letras infestada de letras “D”, “O” y “G”.

Los usuarios en redes aseguran que este es uno de los retos más difíciles, pues la mente suele confundirse al identificar tantas letras iguales con la misma tipografía, publica Debate.

Si no has salido victorioso de este challenge no pasa nada, pues a continuación te damos la respuesta para que tu mente pueda descansar.