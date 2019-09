Rescatan a familia atrapada en una cascada gracias a mensaje en una botella

Quizás no da para el argumento de una película, pero posiblemente podría ser un buen capítulo de una serie. Una familia quedó atrapada en una cascada sin poder salir. Solución: un mensaje en una botella.

La historia tuvo lugar en el afluente Arroyo Seco de 64 kilómetros en California. Curtis Whitson, su novia y su hijo de 13 años estaban haciendo senderismo durante cuatro días por la zona cuando se dirigieron a una cascada de 12 metros de altura.

Era parte del plan. La familia había pensado que sería buena idea lanzarse al agua hasta llegar a una zona de rappel en la cascada antes de reunirse con amigos para terminar los últimos kilómetros hasta un campamento. Sin embargo, se dieron cuenta tarde de que faltaba una cuerda atornillada a la pared para que los excursionistas pudieran rapelar, indica Gizmodo.

Dicho de otra forma, con el agua al cuello, no había manera de salir de allí. Incluso con la cuerda que Whitson se había llevado en su equipo, el agua estaba demasiado alta y se movía demasiado rápido. Como explicó a los medios:

Me dio un vuelco el corazón cuando me di cuenta de que el volumen de agua era demasiado peligroso para hacer posible el rappel. Normalmente hay una cuerda atornillada a las rocas, pero está vez no había nada.

Había una buena noticia. Los amigos sabían que la familia estaba en la zona, aunque podrían pasar días antes de que llegaran. Tampoco había señal para pedir ayuda con los teléfonos. ¿Qué podía hacer la familia?

Lo primero que hizo Whitson fue tratar de escribir una nota rápida en un palo e intentar enviarla río abajo, sin embargo, la corriente lanzó estos primeros intentos hasta una zona seca al otro lado de la cascada. Finalmente encontró en una de las mochilas una botella de agua. En la etiqueta exterior escribió en letras grandes “HELP” mientras su novia sacó un trozo de papel y escribió lo siguiente antes de introducirla en el interior de la botella:

15/6-19 Estamos atrapados aquí @LA CASCADA. NECESITAMOS AYUDA POR FAVOR

Whitson la arrojó sobre la cascada y esperó que alguien contestara sus llamadas. Además, la familia hizo una especie de letrero SOS con rocas colocadas sobre una lona azul antes de acostarse en sacos de dormir.

Pasaron varias horas, y cuando llegó la medianoche, un altavoz los despertó notificándoles que los habían encontrado y que los equipos de rescate regresarían por la mañana a por ellos.

“Me sorprende cómo todo salió perfectamente. ¿Cuáles son las probabilidades?”, explicó Whitson a los medios. Al parecer, dos excursionistas vieron la botella río abajo y caminaron hacia un campamento cercano para alertar. Los equipos volaron sobre el área y encontraron la fogata de la familia usando gafas de visión nocturna y tecnología infrarroja.

Lo dicho, da para un buen capítulo de serie.