Renuncia el mismo día que entró: "querían que trabajara 8 horas seguidas"

Los centros laborales cada vez avanzan más en sus políticas, sin embargo, todavía hay diferencias entre empleado y empleador. Ahora fue una joven canadiense quien dio de qué hablar cuando publicó en TikTok la vez que renunció el mismo día que inició labores.

La mujer dice que se trató del salario y las tareas que le exigían cumplir. Agregó que le pareció incoherente pues era mucho trabajo para tan poco pago, de modo que decidió ponerle fin a su contrato, indica Milenio.

La joven dijo que quería trabajar así que comenzó el proceso de reclutamiento y fue cuando iniciaron la capacitación que se decepcionó.

"El salario no era significativo, pero era un trabajo, así que entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó a capacitarme en la gestión de la tienda", añadió.



Comentó que su pago era el salario mínimo, cuando tenía que recibir por menos dos dólares más (26.48 pesos mexicanos) por cada hora trabajada, ya que debía hacer varias tareas. "Estaba recibiendo el salario mínimo cuando debería haber ganado al menos uno o dos dólares más por hora por realizar todas estas tareas".

El horario fue algo más que le generó molestia, pues le pedían trabajar 8 horas sin algún tipo de descanso. "Querían que trabajara 8 horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos".

Al final la joven dijo que no era una mujer que dejara fácilmente los empleos, aunque este caso le pareció excesivo y definitivamente no quería regresar.

"No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: 'Nunca más quiero volver allí'. No tengo nada en contra de la empresa, conocí a gente agradable allí, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran solo el salario mínimo".