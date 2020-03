Regó una planta por 2 años hasta que se dio cuenta que era falsa

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer regó, cuidó, limpió y llenó de amor a una planta por dos años hasta que se dio cuenta que era de plástico.

Caelie Wilkes compartió su divertida historia en Facebook, donde narra que hasta tenía un plan de riego.

"He tenido esta hermosa suculenta durante aproximadamente dos años. Estaba muy orgulloso de esta planta. Estaba llena, hermoso color, solo una planta perfecta en general. La tenía en la ventana de mi cocina. Tenía un plan de riego para ella, si alguien más intentara regar mi suculenta me pondría a la defensiva porque solo quería cuidarlo bien. Me encantó mi suculenta".

Wilkes decidió trasplantar la suculenta a un nuevo jarrón, y fue ahí cuando hizo un descubrimiento sorprendente.

“La iba a sacar del contenedor de plástico original con el que fue comprado para saber que esta planta era falsa…Intenté lo mejor que pude para que se viera lo mejor posible, ¡y es completamente de plástico! ¿Cómo no supe esto?”



Pero Caelie tenía que sacar algo bueno de su tragedia, ya que la empresa “Home Depot” decidió mandarle algunas suculentas naturales para que ella pudiera superar a su planta de plástico.