Recibe pedido de 2 mil pasteles y no van por ellos

La historia de una mujer que se dedica a la repostería se volvió viral, pues le pidieron 2 mil pasteles, pero nunca los pagaron y mucho menos fueron por ellos. Hizo una gran inversión en hacer estos postres y publicó en redes sociales para tratar de vender su producto.

Yadira dio a conocer en sus redes sociales lo que le había pasado con un cliente que le pidió 2 mil pasteles individuales, la persona no fue a liquidar la cuenta y la repostera se quedó con todo el pedido.

Debido a lo que había pasado, decidió ofrecer sus pasteles a bajo costo para recuperar por lo menos lo que invirtió en los ingredientes, indica Milenio.

Foto: Facebook.

“Nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado. Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar, estamos rematando los pasteles 30 pesos ó 2 por 50 pesos”.

Rápidamente su publicación se empezó a compartir y terminó de vender los 2 mil pasteles. La población respondió y acudió a su negocio localizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Yadira cuenta que un hombre, que se dedica a organizar banquetes, contrató sus servicios de repostería. Durante la semana estuvo acudiendo al local de la mujer, pero hace unos días perdieron comunicación con él.