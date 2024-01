¿Qué significa soñar con tu ex? Esto dice un experto

Hermosillo, Sonora.- Es común soñar con tu ex pareja debido a la intimidad compartida en el pasado. Estos sueños son más comunes sobre todo después de la separación.

Sin embargo, si este tipo de sueños te genera tristeza o nostalgia, puede significar que no has superado por completo la ruptura amorosa. Pero si este tipo de sueños no generan ansiedad, no hay problema.

Además, soñar con tu ex puede ser una oportunidad para reflexionar sobre tu relación, lo que quieres y deseas en tus próximas relaciones. Así como una forma de procesar las emociones.

Los expertos mencionan que si estos sueños no provocan ansiedad, no representan un problema. FOTO: PEXELS

¿Qué significa soñar que beso a mi ex?

De acuerdo con el portal de Mean’s Health, este tipo de sueño indica que estás sintiendo atracción por otra persona, y esa atracción te recuerda a la que experimentaste con tu ex. Sin embargo, esto no implica que aún tengas sentimientos por tu ex, de ninguna manera.

También soñar que besas a tu ex pareja puede ser debido a que estás buscando consciente o inconscientemente una nueva relación, y tu mente vuelve al pasado con tu ex porque aún no has encontrado a otra persona.

Por otro lado, es importante destacar que si los sueños con tu ex te generan malestar, será importante buscar apoyo profesional, ya qué según psicólogos como Freud o Jung, a menudo representan conflictos internos que no hemos resuelto en nuestra vida diurna.