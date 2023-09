¡Qué dramático!: Perrito hace berrinche para no irse del parque

Un perrito se ha vuelto viral en las redes sociales después de que su dueño compartiera un video en el que hace un berrinche para evitar irse del parque.

El clip fue compartido en la plataforma de TikTok en la cuenta @prashantidogs con el siguiente título:

Mi perro hace berrinche para no irse del parque."

En la grabación, se puede observar a un perrito de tamaño grande de color negro tirándose al suelo cuando su dueño le dice que es hora de regresar a casa, pero cuando le dice "bueno, otro ratito," el perro se levanta.

El video ya ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, entre los que destacan:

Apa, ya ves, me saca un ratito nomás y ya me quiere llevar a la casa. No se vale, neta."