¿Puedes ver a la abeja reina?, el reto que te hará perder la cabeza

Los desafíos visuales están causando furor en las redes sociales, en medio de esta nueva etapa de la cuarentena. La combinación entre sus difíciles propuestas y la cantidad de tiempo que tienen las personas para navegar por internet hizo que los usuarios pusieran su atención en ellos. En esta ocasión, un nuevo reto viral se viralizó y poca gente lo puede resolver en tiempo y forma.

La prueba consiste en encontrar a la abeja reina que se esconde entre el resto de los insectos que se ven en la imagen. Si bien esto puede parecer sumamente fácil, la complejidad está en que debe completarse en menos de tres minutos, indica Radio Mitre.

La foto, que publicaron en Facebook el pasado 30 de agosto, gana popularidad a medida que pasan los días. Esto es porque la mayoría de las personas que se aventuraron en el desafío no lograron completarlo. Aquí te dejamos la imagen para que lo intentes.

Para quienes no logren encontrar a la abeja reina que se esconde en la fotografía, les dejamos una pista: es fundamental prestar atención al costado derecho. Si todavía no lograste darte cuenta de dónde está el insecto, no te desesperes. A continuación, te dejamos la solución.

La respuesta del reto viral

Como se puede ver en la solución, la abeja reina estaba escondida en la parte inferior derecha de la foto. Y a vos, ¿cómo te fue? ¿Pudiste completar la prueba?