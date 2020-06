¿Puedes encontrar a la lechuza escondida en el árbol?

Aunque sea difícil de creerlo, en este tronco se encuentra una lechuza perfectamente camuflada.

El autor de la foto, Varun Jain, un fotógrafo aficionado indio, estaba buscando leopardos en el parque nacional de Pench, en la India, cuando descubrió al ave casi invisible, indica RT.

"No habríamos visto la lechuza si no fuera por su pequeño movimiento que me llamó la atención", contó Varun, agregando que fue "muy difícil distinguir al ave del cuadro entero, y aún más difícil mostrarlo a los demás".