Promovió peligroso ayuno de 21 días; la multan por medio millón de pesos

Sin duda en el mundo del internet es habitual encontrar todo tipo de dietas que prometen acabar con los kilos de más y llegar al peso ideal. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Una influencer y modelo de Chile –Roxana Muñoz– fue multada con casi 550 mil pesos por engañar a su audiencia con el ayuno de 21 días y consumo de agua para tener una figura envidiable. Esto en el marco de la pandemia por covid-19. Te contamos lo que sabemos y cómo la joven se defendió.

La decisión de las autoridades sanitarias de Chile se dio luego de que se denunciara la situación por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G, quienes acusaron de “engaño” la dieta que promovía Roxana Muñoz.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el Código Sanitario –de aquel país– “contiene una ‘fuerte prohibición’ respecto a cualquier propaganda, ya sea referente a ‘higiene, medicina preventiva o curativa’, que tienda a engañar al público, cuando por medio de publicaciones se ofrezcan o anuncien servicios de personas que ‘no están legalmente facultadas para ejercer la medicina y demás ramas’. Y que tuvo gran alcance”.

La modelo, que cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram, fue acusada por poner en riesgo la salud estas personas, indica Milenio.

“La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4 mil personas, a una de 353 mil 761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un “ayuno” denominado “water fasting”, que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”, refiere el documento.

De acuerdo a lo que rescató BioBioChile, la modelo se defendió, asegurando que jamás promovió que siguieran el régimen alimenticio:

“Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso”, aseguró.

“Yo jamás he vendido algo, yo no tengo un negocio de venta de ayuno, no he vendido nada, no he promocionado nada, yo solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno, nada más, y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes“, se defendió.