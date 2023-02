Prohíbe a sus hijos ir a pijamadas y genera polémica

El cariño de los padres a sus hijos puede generar reglas que para otras personas pueden resultar polémicas, como el caso de la mamá que no deja ir solo al baño a su hijo de 7 años o el papá que puso a su hija a vender mazapanes porque dijo que no le gustaba ir la escuela.

Ahora Tara Huck, de Virginia, Estados Unidos, ha generado revuelo al publicar un video que grabó en 2021 donde contó que, por seguridad, a sus hijos no los deja ir a pijamadas.

En su cuenta en TikTok la grabación se ha vuelto viral en la plataforma, indica Milenio.

Tara compartió tres “opiniones impopulares” sobre su estilo de crianza:

“No les permito fiestas de pijamas”.

“Mientras terminen la escuela y las tareas del hogar, no limito su tiempo frente a la pantalla”.

“Si no comen lo que hago, no comen”.

Esto ha generado muchas críticas y por este motivo se ha encargado de responder algunos señalamientos.

Por ejemplo, la usuaria Amanda Garland escribió: “¿Sin pijamadas? ¡Ay, esos son algunos de mis recuerdos favoritos de la infancia!”, a lo que Tara contestó: “Ojalá el mundo fuera como cuando éramos niños. sería más fácil”.

“¿Está permitido hacer pijamadas en tu casa?”, cuestionó la internauta Summer Barnhill, y la madre de familia dijo: “No, tampoco es justo”.

“No puedo confiar en lo que sucede en la casa de otra persona”, dijo Tara sobre el motivo de su polémico lineamiento de crianza.

De su tercera regla también ha recibido algunas opiniones, como la de la tiktoker Sydney Cantrell:

“¿Qué pasa si a su hijo no le gusta lo que cocinas? Es una locura, imagina a alguien cocinando para ti y como no te gusta, no comes nada”. Ante esto, la mamá tiktoker dijo: “Bueno, teniendo en cuenta que siempre tengo su opinión sobre las comidas y no hago nada que no les guste... solo están siendo tercos si se niegan a comer”.