Profesor y madres se enfrentan en un grupo de WhatsApp

Hermosillo, Sonora.- Algunas escuelas optan por tener grupos de WhatsApp para los padres de familia. Esta herramienta resulta ideal para compartir información relevante sobre los estudiantes y su desempeño académico, así como para organizar actividades y asignar tareas. Sin embargo, a veces se convierten en lugares caóticos donde surgen situaciones incómodas o discusiones sin sentido.

Desde los padres que se quejan de los profesores, aquellos que constantemente piden la foto del suéter, la mochila o el tupper que su hijo olvidó en clase, hasta aquellos que saludan todos los días con un "buenos días" y un "buenas noches", y quienes se animan a responder o enviar chistes y memes, aunque a veces resultan ser de mal gusto. Tampoco pueden faltar las peleas campales por algún evento o diferencia de opiniones.

En un chat de padres en México, se desató una discusión a raíz de la solicitud de dinero por parte de un profesor para un convivio escolar. La usuaria de TikTok, Raquel Barron, compartió la conversación del grupo de WhatsApp que inicialmente comenzó con una queja de algunos padres debido al costo que debían pagar por la actividad escolar de sus hijos de 7 años, estudiantes de segundo grado.

El profesor Morán envió un mensaje al grupo de padres para recordarles la fecha límite de pago y el costo de un evento que estaban organizando: $250 pesos.

Incluso hubo una mujer, identificada como la "mamá de Lupita", que expresó su descontento con la calidad de la comida que les sirvieron durante la última fiesta, argumentando que habían pagado 200 pesos por muy poca comida y que además no les habían dado nada de dulces.

Hicimos una votación en el grupo con sus hijos y ganó la pizza. Había hamburguesas, tacos y ganó la pizza. Vamos a dar refrescos”, explicó el profesor, pero antes de despedirse, agregó lo siguiente: “Mamá de Lupita, la otra vez dimos el bolso bien surtido. Metimos mucho dulce, no sé por qué se queja. Usted quedó a deber la mitad de lo que pagaron los niños. No se me olvida. Yo lo puse de mi dinero”.