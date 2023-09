Presunto audio del 'canto de las sirenas' se vuelve viral en TikTok

En TikTok se ha vuelto viral un misterioso clip de un supuesto avistamiento de sirenas desde una embarcación que viajaba en el mar por la noche.

El video ha despertado la curiosidad de los usuarios de la plataforma que han expresado una gran variedad de opiniones.

La grabación pertenece a un hombre que supuestamente trabaja en una embarcación, una noche sale a la cubierta a ver las aguas y se encuentra con unas criaturas que viajan a gran velocidad cerca del barco.

Si bien no se logra identificar a los seres que rodean la nave, ya que lo único que se puede observar de ellos es la estela de espuma que se forma en el agua conforme se mueven, el trabajador comienza a sospechar que se trata de sirenas cuando de repente se escuchan voces femeninas provenientes del océano, indica Milenio.

Al principio los sonidos se parecen a unos gritos agudos y un tanto distantes pero después parecen covertirse en susurros de una voz femenina que al final del video se escucha que dice: "Jump for me", que significa "Salta por mí", en inglés. Esto ha sido relacionado con los relatos de sirenas, en los cuales aparecen como entes que usan su canto hipnótico para atraer a marineros a las profundidades del mar.

"Perdido en un momento encantador, me encontré en el horizonte de la serenidad. Dos fascinantes sirenas cantaron con gracia una melodía, invitándome a las profundidades del asombro. El llamado de la aventura hizo eco, incitándome a sumergirme en su reino acuático. Los encuentros más mágicos de la vida a menudo comienza con una invitación inesperada", se puede leer en la descripción de la grabación.

♬ original sound - His Majesty @hmkkquotes Lost in a enchanting moment, I found myself on the horizon of serenity. #MagicalEncounter #EnchantedRealm Two mesmerizing mermaids gracefully serenaded a melody, #SirenSong beckoning me into the depths of wonder. The call of adventure echoed, enticing me to immerse myself in their aquatic realm, #OceanWhispers for life's most magical encounters often begin with an unexpected invitation. #EmbraceTheUnseen #SeasideSurprises #MysticalEncounters #JourneyToTheUnknown #UnforgettableExperiences #EmbraceTheEnchantment #MermazingMemories #fyp #viral

Muchos usuarios de la plataforma quedaron impresionados por el encuentro sobrenatural con estas criaturas mitológicas, pero hubo otros que formaron sus propias conclusiones y afirmaron que lo que se ve en cámara podía ser un animal marino, como orcas o delfines.

"'¿¡Dónde estás!?' ¿Por qué lo están llamando?","Normalmente no creo en este tipo de cosas, pero esto me parece bastante real para ser sincero", "¿Por qué las sirenas hablan inglés? jaja", "Las orcas han comenzado la fase dos", "Son sólo delfines los que hacen que el barco vaya más rápido" y "Me encanta cómo Internet prioriza las sirenas antes que cualquier cosa realmente lógica como ballenas, orcas o marsopas", son algunos de los comentarios en la publicación.

El video ya tiene más de diez millones de reproducciones y 1.4 millones de 'me gusta' en TikTok.