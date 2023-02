Presume la colección de billetes mexicanos de su papá

En TikTok hay varios usuarios que muestran sus colecciones y se hacen virales: hay quienes presumen objetos más casuales como tenis o ropa, pero también otros que tienen aficiones más curiosas.

Ahora cobró notoriedad un clip donde la usuariaAshley (@ashley.guadalajara) publicó la colección de billetes de su papá.

Lleva el titulo Pequeña colección de billetes de México de mi papá y hasta ahora tiene más de 12.1 millones de vistas.

En el clip primero destaca que el papá de Ashley tiene sus billetes en un álbum donde por lo regular se guardan fotos, indica Milenio.

La colección cuenta con denominaciones que están vigentes: de los 20 a los mil pesos, pero lo destacado es que muestra los diferentes diseños que cada billete ha tenido.

Por ejemplo: del de 200 tiene tanto el que salió con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz como el nuevo que muestra a los héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. O del de 500 muestra tres diseños: con Diego Rivera, con Benito Juárez y con Ignacio Zaragoza.

Un usuario de TikTok hizo la suma de dinero que tiene el papá de Ashley con su colección: 5 mil 710 pesos.

El clip tiene 703 mil Me gusta y miles de comentarios como los siguientes: “Qué paciencia para no gastarlos”, “Qué bueno saber que no nada más mi papá tiene”, “Hermosa su colección, solamente falta el de 10 pesos”, “Falta el billete del ajolote” y “A mí una vez me dieron un billete de 50 (de los nuevos) y el tipo creía que era uno de 20”.