¿Por qué se usan calabazas en Halloween?

INTERNET.- En tiempos antiguos, cruzando el vasto océano se encontraba una civilización llamada "Celta" los cuales celebraban la llegada del invierno, en un festejo llamado Samhain, donde se usaba tallar nabos, los celtas creían que durante esta festividad, el mundo de los vivos y el de los muertos se juntaban. Entonces encendían linternas hechas de nabos tallados y se colocaban fuera de las casas para ahuyentar a los espíritus malignos.

Aunque el origen de esta tradición procede de las tribus celtas irlandesas, su popularización ocurrió en el siglo XIX con la leyenda de Jack O'Lantern.

Los colonos irlandeses y escoceses que llegaron a Norteamérica sustituyeron el uso del nabo por la calabaza. Archivo 7

¿Quién fue Jack el Tacaño?

En Irlanda tienen su propia versión de la leyenda del "abuelito" que se peleó con el diablo en el monte, aunque esta versión tiene diferencias muy interesantes y una historia un poco más elaborada.

En el viejo relato popular irlandés de Jack-o'-lantern. Este mito narra la historia de un astuto granjero conocido como Jack el Tacaño (Stingy Jack), un hombre que usó una cruz para atrapar al Diablo e evitar que este se llevara su alma.

Una de las versiones de la historia cuenta que el granjero fue más listo que el Diablo, cuando este quería robarle su alma, Jack el Tacaño le hizo subir a un manzano, acto seguido, le puso cruces alrededor para que el ser maligno no pudiera bajar. Dado que el Diablo quedó atrapado en lo alto del árbol, Jack le aseguró que no le permitiría bajar hasta que este le prometiera que no se llevaría su alma, logrando así la inmortalidad.

Otra versión del mito asegura que Jack estaba siendo perseguido por varios aldeanos cuando se encontró con el Diablo, quien le avisó que había llegado el momento de su muerte. Fue entonces cuando el granjero pidió al ser maligno que castigara a los aldeanos que le perseguían, ya que eran fieles a Dios. Jack le pidió al Diablo que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados. Le dijo que, cuando la moneda desapareciera, los aldeanos se pelearían entre sí para descubrir quién era el verdadero ladrón.

Cuando el Diablo accedió a convertirse en moneda, saltó hasta el saco de monedas de Jack, que para su sorpresa solo contenía una cruz en su interior, atrapando así al Diablo para siempre. En ambas leyendas, Jack únicamente deja escapar al Diablo cuando éste accede a no llevarse su alma jamás. Tras la muerte de Jack, su alma quedó vagando en la Tierra puesto que no podía entrar al Cielo ni al infierno por el acuerdo con el Diablo.

Como no sabía a dónde dirigirse, puesto que no tenía luz alguna, el Diablo le arrojó una brasa que nunca dejaría de arder. Al recibir la brasa, Jack la insertó en uno de sus nabos, que era su comida favorita, y comenzó a vagar sin rumbo por el mundo esperando de encontrar un lugar donde descansar. Desde entonces, Jack fue renombrado como Jack of the Lantern o Jack-o’-Lantern.

Jack-o'-lantern llegó a América

Los irlandeses y escoceses comenzaron a elaborar cada año la conocida como linterna de Jack. Un nabo tallado con la cara tenebrosa del granjero. Estas solían ser colocadas en las ventanas para ahuyentar al diablo y a todo espíritu maligno.

Al llegar como colonos a América, los emigrantes irlandeses descubrieron, entre otras frutas y hortalizas, la calabaza. Dado que la producción de calabazas era superior, puesto que se cosecha durante las primeras semanas del otoño, decidieron sustituir los nabos por esta hortaliza para ahuyentar al diablo y guiar las almas a la luz. Así se convirtieron en un símbolo de lo que hoy se conoce como Halloween.