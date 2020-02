¿Por qué satanás es representado con cara de cabra?

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde años hemos visto que para representar a Satanás en estatuas o ilustraciones han usado a una cabra o macho cabrío.

Satanás, Lucifer, Belcebú, “el Maligno”, “el Ángel Caído”… o el Diablo, son algunos de los nombres con el que las religiones, en especial la cristiana, ha nombrado a “la encarnación suprema del mal”.

Así hablan de en la Biblia de Lucifer:

“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura… Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios… Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado”. Ezequiel 28: 12-19

Pero la descripción anterior hace referencia a cuando el “Príncipe de las Tinieblas” aún era querubín de Dios. Pero el libro sagrado cuenta que empezó a cuestionar la voz del Dios que lo creó y comenzó a poner en duda todo, buscando su propia voluntad y el conocimiento verdadero… Por ello, fue castigado y expulsado del cielo.

“¡Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora! ¡Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones! Tú que habías dicho en tu corazón: ‘Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el Monte de la Reunión... subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo’. ¡Ya! Al sheol (mundo subterráneo) has sido precipitado, a lo más hondo del pozo”, escribió Isaías para celebrar la muerte del Rey asirio Sargón II. La referencia al Rey como “Lucero, hijo de la Aurora” fue entendida por los Padres de la Iglesia como una denominación al Diablo.

A diferencia de lo que se cree, en los relatos de la Biblia no se entregan demasiadas referencias sobre el personaje que conocemos como “Diablo” o “Satanás”, sino que éste se fue construyendo culturalmente a lo largo de la historia por la institución organizada que es la Iglesia.

Pero, ¿cómo pasaron a ilustrarlo como mitad cabra y mitad humano?

Una de las representaciones que consideramos “satánicas” es la del personaje Baphomet, que si bien tiene un cuerpo humano, su cabeza se asimila a la de una cabra, por lo que quedó la idea de que en lo satánico existe una adoración a las cabras.

El ícono moderno de Baphomet se asocia comúnmente con imágenes de un ídolo diabólico con cabeza de cabra supuestamente adorado por los Caballeros Templarios durante los siglos XIII y XIV.

El primer uso conocido de la palabra Baphomet proviene de una carta escrita por un cruzado francés en 1098.

Describe a los enemigos de los cruzados en Tierra Santa "Invocando a Baphometh" antes de la batalla.

Otra crónica de las primeras cruzadas se refiere a las mezquitas como Bafumarias. Hoy, se acepta comúnmente que Baphomet, similar a la antigua palabra francesa Mahomet, se refiere a Mahoma, el Profeta del Islam. En ese momento, el dogma cristiano europeo veía la adoración de Mahoma como idolatría. Esta islamofobia doctrinal fue aprovechada por un gobernante europeo medieval en forma de una caza de brujas contra sus oponentes políticos.

El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de los Caballeros Templarios en Francia.

Durante los dos siglos anteriores de cruzadas, los Caballeros Templarios se habían convertido en una de las órdenes militares más poderosas de Europa.

Durante una guerra con los ingleses, el rey Felipe se endeudó financieramente con los templarios. El rey Felipe deseaba borrar su deuda, pero también temía que los templarios pudieran representar una amenaza militar si no pagaba. En cambio, hizo arrestar y acusar de herejía a cientos de Caballeros Templarios.

Ser arrestado como hereje fue particularmente desagradable en la Francia medieval debido a las técnicas de tortura al estilo de la Inquisición.

El castigo continuaría hasta que el prisionero confesara. El rey Felipe acusó a los Caballeros Templarios de escupir y orinar en la cruz, involucrarse en la homosexualidad y adorar a Baphomet como un ídolo.

Baphomet, presumiblemente una referencia a Mahoma, supuestamente se incorporó a la práctica templaria durante su tiempo de mezcla con la cultura islámica en el Medio Oriente.

Básicamente, el rey Felipe estaba acusando a los Caballeros Templarios de haberse convertido en musulmanes. Se presentaron cargos similares contra otros opositores políticos del rey Felipe IV, y también se presume que fueron fabricados.

Después de un ataque de inimaginable tortura, muchos de los templarios inventaron confesiones para poner fin a su sufrimiento.

A los seguidores del Templo Satánico, que no participan en sórdidos rituales, ni sacrifican bebés y para lo único que usan sus tridentes es para limpiar playas, les gusta tanto el activismo como el cachondeo https://t.co/9pFWpORJP0 — EL PAÍS (@el_pais) June 18, 2019

Algunos admitieron adorar a un ídolo, aunque los relatos inconsistentes variaron desde la cabeza cortada de Juan el Bautista hasta una estatua de gato con tres caras. Sin embargo, no hubo referencia a un ícono con cabeza de cabra durante todo el juicio.

Después de escapar de la tortura de los inquisidores, la mayoría de los templarios se retractaron de sus confesiones y posteriormente fueron quemados en la hoguera. Amenazando con una acción militar, el rey Felipe obligó al papado a disolver por completo la orden templaria.

Durante los siguientes 500 años, eruditos y místicos especularon sobre la veracidad de las acusaciones dirigidas contra los templarios.

Surgió una rica mitología, con cuentos que vinculaban la Orden Templaria con la antigua sabiduría mística y los artefactos descubiertos durante su campaña en Tierra Santa.

En 1818, el término Baphomet resurgió en un ensayo publicado en Viena especulando sobre la naturaleza del ídolo adorado por los Caballeros Templarios.

El autor, Joseph von Hammer-Purgstall, afirmó que los templarios eran en verdad adoradores de ídolos, y que Baphomet se refiere a una figura de piedra hermafrodita tomada de Egipto.

Incluso en ese momento, los estudiosos llamaron al ensayo de von Hammer-Purgstall como pseudohistoria y retórica antimasónica.

La transformación final de Baphomet ocurrió en 1854. El mago ceremonial francés Elphias Levi volvió a imaginar a Baphomet en una figura que llamó la Cabra Sabática.

El elemento más singular e icónico del Baphomet de Levi es la cabeza de una cabra sobre un cuerpo humanoide.

Foto: Tomb_KV19_(Kairoinfo4u).jpg: Kairoinfo4u photographer: Manna

derivative work: JMCC1 (talk)

Levi tomó prestada la cabeza de cabra de la deidad egipcia con cabeza de cabra Banebdjedet, que representaba el alma de Osiris.

Levi también se inspiró en Pan, otro dios con cabeza de cabra de la mitología griega.

Foto: Marie-Lan Nguyen

La impresión general de la Cabra Sabática es muy similar a la de la carta del Diablo del Tarot de Marsella, que puede haber sido la plantilla de Levi para su creación.



¿Qué símbolos tiene la ilustración de Baphomet y qué significan?

-Cada brazo tiene una palabra en latín: solve (separar) y coagula (unir).

- Dos niños: El niño y la niña simbolizan los dos géneros- la dualidad hombre y mujer.

-Pentagrama invertido: El pentagrama generalmente es presentado por los satánicos con la punta principal hacía arriba, pero en la estatua está hacia abajo. “Esa inversión es la percepción de Satanás. Él le pide a las personas que reconsideren su base cultural, mirar las pruebas y reconsiderar sus valores”, dijo Lucien Greaves, co- fundador del Templo Satánico en Detroit, en los Estados Unidos.

-Dos dedos de la manos derecha hacía arriba y dos de la mano izquierda hacia abajo: Es una referencia a la “ley de la correspondencia” del Hermetismo, que significa: “Lo que está encima es como lo que está abajo”.

Foto: Pixabay

-Dos serpientes: Ese símbolo griego es encontrado en la cintura de la estatua y simboliza la “reconciliación de los opuestos”. Los fundadores del grupo desean que el satanismo sea igualado al cristianismo en la sociedad.

- Barba: Símbolo de virilidad, de longevidad, de coraje y de sabiduría. En cuanto a este último aspecto, es de destacar que las figuras relacionadas con la religión y la sabiduría –o el conocimiento- siempre aparecen barbadas.