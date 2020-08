¿Por qué los recién nacidos no deben tomar agua?

¿Por qué no se puede dar agua al bebé con lactancia exclusiva hasta los 6 meses, incluso en países con mucho calor?

De acuerdo con la OMS, dar agua a los bebés pequeños los pone en riesgo de diarrea y desnutrición, además de que si no se toman las medidas necesarias o hay falta de higiene, puede estar contaminada y causar infecciones. Pero no solo eso, el máximo organismo de salud en el mundo indica que ocasiona que consuma menos leche materna o que suspenda la lactancia materna temprano. Como consecuencia es posible que se desnutra. La mamá, por su parte, ante el menor requerimiento del bebé también podría disminuir su producción láctea.

¿Qué dar a los bebés?

De acuerdo a los médicos, lo único que necesitan los bebes recién nacidos es leche materna, la cual contiene más del 80% de agua y el resto nutrientes esenciales para nuestros pequeños.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las niñas y los niños reciban lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Solo si tu médico lo recomienda (en casos excepcionales) será necesaria alguna solución de rehidratación oral o jarabe de vitaminas, minerales o medicinas.

¿En qué momento dar la leche?

La mayoría de los pediatras recomiendan darle leche materna al bebé a libre demanda, a veces cada hora o cada dos o tres horas, indica Excelsior.

Los bebes comen a menudo porque así lo necesita su cuerpo. Su estómago es muy pequeñito y la energía que consumen para vivir y para crecer es mucho mayor en proporción a la energía que los adultos necesitamos.

Recuerda que ellos requieren crecer y triplicar su peso en un año, necesitan que lo que consuman esté cargado de nutrientes y energía. Ante un estómago tan pequeño, la poca comida debe ser muy concentrada y rica en nutrientes.

El agua no tiene calorías ni nutrientes, por lo que no ayudará a tal fin y sí corre el riesgo de que se sienta lleno y no quiera consumir lo que de verdad lo ayuda a crecer. Cada vez que un bebé toma agua deja de ingerir comida, así de sencillo.

¿Y en el caso de la fórmula?

En estos casos, puedes darle fórmula, pero no agua sola. La leche artificial también tiene los nutrientes que tu bebé necesita.

¿Cuándo ofrecer agua?

Después de los seis meses, cuando inicie la alimentación complementaria es posible ir ofreciendo agua poco a poco. La que necesiten.

Puedes darla después de las papillas o de las tomas de pecho, aunque es probable que no la quera o no la necesite. Esto irá cambiando de manera progresiva a medida que ingiera mayor cantidad de alimentos sólidos.

No es aconsejable ofrecerle agua directamente de una botella, aunque sea pequeña, por riesgo de infecciones y diarreas.

Evita a toda costa bebidas azucaradas y jugos. Un gran error es ofrecerle jugo de naranja en mamila y, por desgracia, hay quienes incluso las llenan de refresco. ¡NO LO HAGAS!