¿Por qué fue tan polémica la canción Son Of Sam de Elliott Smitch?

Son Of Sam, fue el tema de Elliott Smith que causó polémica desde el comienzo, debido a que la mayoría del público pensaba que Son Of Sam se refería al asesino en serie David Berkowitz.

Pero Elliott se encargó de aclarar el argumento de la canción: No se trata del asesino en serie. No sé exactamente de qué se trata porque es como decirle a alguien un sueño que tuviste anoche. Hay algunas figuras destructivas en él, ’Hijo de Sam’, Shiva … pero Shiva también está asociada con la creatividad … No estoy seguro … es sólo una canción impresionista sobre la destrucción y la creatividad, supongo. Es acerca de todo…”